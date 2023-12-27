Мошеннические звонки от имени ведомств и банков продолжают поступать россиянам

Мошенники продолжают активно обманывать россиян, выдавая себя за представителей ведомств и банков, предупреждает Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, раскрывая распространенные схемы мошенничества.
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