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Мошеннические звонки от имени ведомств и банков продолжают поступать россиянам

Мошеннические звонки от имени ведомств и банков продолжают поступать россиянам

Мошенники продолжают активно обманывать россиян, выдавая себя за представителей ведомств и банков, предупреждает Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, раскрывая распространенные схемы мошенничества.

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