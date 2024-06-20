Миршаймер: Байден хочет продолжать конфликт на Украине перед выборами в ноябре

По его мнению, Россия все равно одержит победу Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Штатах, однако Россия в конечном счете сможет одержать победу, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.