Berg PRESS

326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Только Дуду и не спросили, что НАТО делать...wPolityce: Дуда н...
  • Alex Немо
    А с каких пор НПЗ России начали покупать нефть на иностранных биржах да еще и за валюту? Внутренняя цена на нефть дол...Цены на бензин ре...
  • Игорь Сухоруков
    Пусть ЕС или Германия платит бандеровцам за транзит газа. Почему Россия должна платить, пора так ставить вопрос. И пр...Javan (Иран): тра...

Apple выпустила обновление iOS для iPhone с новыми функций

Apple выпустила обновление iOS для iPhone с новыми функций

Владельцы устройств от Apple получили возможность подписываться на отдельные каналы и подкасты. На метку для отслеживания вещей AirTag и на аксессуары с ее поддержкой можно добавить адрес электронной почты для еще более удобного поиска вещей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх