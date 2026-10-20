Was early at .618 but we should have some rallying E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! LucidNinja We should have some bukkiah jumps but cap by obvious resistance levels.
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