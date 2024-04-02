Муниципалитетом поддержано солидарное предложение омбудсмена Чувашии и делового объединения

В течение нескольких месяцев Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков совместно с Чувашским региональным отделением делового объединения «ОПОРА РОССИИ» добивался снижения размера ставки налога на имущество физических лиц в г.
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