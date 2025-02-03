Если вы не принцесса Анна, которая обожает переспелые бананы, наверняка вам пригодятся советы по предотвращению их быстрого созревания.

Когда дело доходит до полезных десертов или смузи, бананы являются одним из самых желанных сладких угощений (читайте также: Не выбрасывайте их: этот рецепт кексов со спелыми бананами поразит вас своей простотой).
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