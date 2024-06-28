ZTE представила смартфон с 3D-дисплеем без очков

Компания ZTE представила на выставке MWC в Шанхае свой новый смартфон под названием ZTE Voyage 3D, который обладает уникальной функциональностью - возможностью выводить 3D-изображение на экран без использования специальных очков.
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