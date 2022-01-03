Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Динамо» делает большую ошибку, приобретая у «Локомотива» Федора Смолова.
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