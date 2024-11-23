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Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует» В офисе Зеленского сделали очередное заявление, позволяющее судить о новых гранях неадекватности так называемых властей Украины.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
Если Украину – активно зомбировали с 1990 года. Это 32 года! Так и последствия будут где-то примерно 30-34 года ещё сказываться. Но хребет фашизму можно сломать и сейчас. Чтобы нормальные украинцы смогли прийти к власти. И чтоб украинцы смогли выйти из зомбированного состояния и смогли вернуться к человеческой нормальности!
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
Зеленского и всех фашистов – украинский народ - ПРОКЛЯЛ! И все фашисты – будут гореть синим пламенем в аду! И все кто будет поддерживать фашистов будут тоже вместе с ними гореть вечно в аду синим пламенем! Да будет так!
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15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Ну, когда получит «Орешником» по своей тупой башке - будет поздно признавать свою ошибку. А пора уже дать по наглой жидовской морде всей верхушке усраины!
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3 час.

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