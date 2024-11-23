Советник главы офиса Зеленского: «Никакого «Орешника» у России не существует

Сергей Карабухин Если Украину – активно зомбировали с 1990 года. Это 32 года! Так и последствия будут где-то примерно 30-34 года ещё сказываться. Но хребет фашизму можно сломать и сейчас. Чтобы нормальные украинцы смогли прийти к власти. И чтоб украинцы смогли выйти из зомбированного состояния и смогли вернуться к человеческой нормальности!

СК Сергей Карабухин Зеленского и всех фашистов – украинский народ - ПРОКЛЯЛ! И все фашисты – будут гореть синим пламенем в аду! И все кто будет поддерживать фашистов будут тоже вместе с ними гореть вечно в аду синим пламенем! Да будет так!