В чем сила? Ученые заявили, что удар рукой эффективнее, чем удар ногой

Исследователь Дэвид Карриер с коллегами несколько раз обращался к «мордобою» как к эксперименту. Нынешним исследованиям, которые относятся к местам, воспринимающим удары, предшествовали эксперименты с некоторыми частями тела, которыми люди их – удары – наносили.
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