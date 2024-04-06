В чем сила? Ученые заявили, что удар рукой эффективнее, чем удар ногой

Исследователь Дэвид Карриер с коллегами несколько раз обращался к «мордобою» как к эксперименту. Нынешним исследованиям, которые относятся к местам, воспринимающим удары, предшествовали эксперименты с некоторыми частями тела, которыми люди их – удары – наносили.