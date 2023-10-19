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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Появились подробности ДТП на трамвайной остановке в центре Барнаула

Появились подробности ДТП на трамвайной остановке в центре Барнаула

Авария случилась там же, где неделю назад пьяный водитель сбил двух человек В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на Красноармейском проспекте, где утром 19 октября водитель легковушки снес ограждение на трамвайной остановке напротив ТЦ "Первомайский".

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