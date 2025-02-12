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Царьград

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"Ты никому не нужен!": Внучка оставляла экс-мэру Самары чудовищные сообщения перед убийством. Новые детали дела

"Ты никому не нужен!": Внучка оставляла экс-мэру Самары чудовищные сообщения перед убийством. Новые детали дела

Отношения в семье бывшего мэра Самары Виктора Тархова, судя по всему, были далеки от идеальных. Да, практически всё окружение называет Тархова прекрасным человеком.

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