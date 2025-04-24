Готовитесь к майским праздникам или вам не нужны длинные выходные, чтобы организовать пикник? «Доктор Питер» рассказывает, как выбрать мясо для шашлыка, чтобы оно было не только вкусным, но и безопасным для здоровья.
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