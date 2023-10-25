Тот самый сэндвич с апельсиновым мармеладом, который ели медвежонок Паддингтон и королева Елизавета II

Рецепт любимого блюда британского мишки Если вы часто задумываетесь, чем бы перекусить или что дать с собой ребенку в школу, мы знаем, как вам помочь! Предлагаем вам рецепт сэндвича с амельсиновым мармеладом, который понравится как взрослым, как и детям.
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