Тот самый сэндвич с апельсиновым мармеладом, который ели медвежонок Паддингтон и королева Елизавета II

Рецепт любимого блюда британского мишки Если вы часто задумываетесь, чем бы перекусить или что дать с собой ребенку в школу, мы знаем, как вам помочь! Предлагаем вам рецепт сэндвича с амельсиновым мармеладом, который понравится как взрослым, как и детям.