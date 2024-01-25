Бодрум или Анталья. В какую сумму обойдется этим летом отдых в Турции?

Жители Алтайского края могут попасть в эту страну прямыми рейсами из Толмачево С 2 мая для жителей Сибири станет доступно еще одно туристическое направление в Турции: из Новосибирска можно будет попасть в Бодрум.
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