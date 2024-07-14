Бежавшие от СВО «релоканты» возвращаются в Россию. Что с ними делать?

Возвращающиеся из-за рубежа граждане РФ, сбежавшие из страны после начала СВО и частичной мобилизации, часто называемые в прессе и блогосфере «релокантами», «велосипедными войсками» или «кавалерами медали «За штурм Верхнего Ларса», требуют пристального внимания к себе как со стороны силовых органов России, так и широких слоев общественности.
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