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РБК СТИЛЬ

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Как это устроено: новая бизнес-модель Divan.ru с Archipélago и Blue Sleep

Как это устроено: новая бизнес-модель Divan.ru с Archipélago и Blue Sleep

Divan.ru запустил программист из Владимира Антон Макаров в 2015 году. В том же году компания открыла собственное производство и первый офлайн-магазин в Москве.

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