Генпрокуроры 26 штатов направили письмо Байдену в защиту Техаса

Генеральные прокуроры 26 штатов обратились к американскому лидеру Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с требованием дать Техасу и его губернатору Грегу Эбботту право на самостоятельную защиту своего участка границы с Мексикой.
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