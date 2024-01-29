Генпрокуроры 26 штатов направили письмо Байдену в защиту Техаса

Генеральные прокуроры 26 штатов обратились к американскому лидеру Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с требованием дать Техасу и его губернатору Грегу Эбботту право на самостоятельную защиту своего участка границы с Мексикой.