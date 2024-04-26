Полиция Севастополя приглашает принять участие в международном медиаконкурсе

Полиция Севастополя приглашает всех желающих принять участие в международном медиаконкурсе, который ежегодно проводится Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств (далее — БКБОП).