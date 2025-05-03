Дональд Трамп опубликовал свою фотографию в образе Папы Римского

Картинка была сгенерирована нейросетью Американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свою фотографию, сгенерированную нейросетью, где он сидит на позолоченном троне в облачении Папы Римского – в белой сутане, с митрой на голове и большим крестом на груди, передает ura.
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