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Силы ПВО за ночь уничтожили 416 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 416 украинских беспилотников

Российские расчеты противовоздушной обороны в течение ночи 3 сентября отразили масштабную атаку украинских беспилотников.

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