На оптовой базе в Челябинской области подъемник с тремя рабочими рухнул с высоты

Три человека пострадали в Карталах из-за падения с четырехметровой высоты подъемника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 7 февраля, утром.
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