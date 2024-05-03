В Фурманове полицейские ликвидировали нарколабораторию, организованную в квартире

Отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя города Фурманов.
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