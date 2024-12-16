Положение подразделений ВСУ в районе Курахово и Великой Новоселки ухудшается с каждым днем. Украинский аналитический ресурс Deep State жалуется, что ВС РФ формируют новые «котлы» сразу на двух участках фронта.
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