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Politico узнала о подготовке Нидерландов к вооруженному столкновению с РФ

Politico узнала о подготовке Нидерландов к вооруженному столкновению с РФ

Нидерланды готовятся к вооруженному столкновению с Россией. Об этом 8 мая сообщила газета Politico со ссылкой на директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питера Ризника.

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