Пьяный участник ДТП пытался скрыться от полиции в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД РФ по региону. Авария с участием нетрезвого водителя произошла вечером 8 февраля на улице Болотникова в Канавинском районе.
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