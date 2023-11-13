Украина из-за нехватки авиации подняла в воздух советские Су-17 образца 1969 года

Есть две версии появления кадров использования этих старинных самолетов.В социальных сетях появились кадры использования Украиной истребителей-бомбардировщиков Су-17, машин, которые производились в СССР с 1969 по 1990 годы.
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