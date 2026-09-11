Экспресс-проверка внимательности: найдите число 94 среди ряда 49

Визуальные головоломки часто используются для оценки и тренировки внимательности. Одним из таких заданий является поиск уникального элемента среди множества похожих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Альфа-амилоид: за...
- Тестовый кошелёк ...
- Как платить меньш...
1 сек.