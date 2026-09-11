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Экспресс-проверка внимательности: найдите число 94 среди ряда 49

Экспресс-проверка внимательности: найдите число 94 среди ряда 49

Визуальные головоломки часто используются для оценки и тренировки внимательности. Одним из таких заданий является поиск уникального элемента среди множества похожих.

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