Матвиенко назвала русский язык основой интеграционного диалога СНГ

Общий язык упрощает взаимопонимание и сотрудничество, в том числе на площадке Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), заявила 17 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 56-м заседании МПА по вопросу «О роли русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств», ее слова приводятся в соцсетях палаты регионов.
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