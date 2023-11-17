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Парламентская газета

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Матвиенко назвала русский язык основой интеграционного диалога СНГ

Матвиенко назвала русский язык основой интеграционного диалога СНГ

Общий язык упрощает взаимопонимание и сотрудничество, в том числе на площадке Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), заявила 17 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 56-м заседании МПА по вопросу «О роли русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств», ее слова приводятся в соцсетях палаты регионов.

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