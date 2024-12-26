Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?"

Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?"

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Никита Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?" Режиссёр публично разоблачил колоссальных масштабов лицемерие Запада на конкретных примерах.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
персонаж говорит всё верно. вот только не первый он, - лишь тенденциозно подмахивает хвостом после уже сказанного, более того, всем понятного. лучше бы фильмы снимал, ей Богу.
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
МИХАЛКОВ ПРАВ НА ВСЕ 1000000000000000000...Да многие его не слышат.
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7 час.
Александр Рожков
Ну канешна. Мы ни чего не знаем и ничего не слышим, Ждем, когда нам Михалков скажет и нас научит!  Кроме Михалкова что, ни кто не говорит о том же самом? Как приучили по рабски умиляться радоваться, что наши выдающиеся из выдающихся, наконец то сказали то, о чем мы все давным давно знаем и думаем. Кто же его не слышит? Те, кто его не слышит и нас не слышат. Тут удивляться то нечему.                                                                   Перестаньте уже по рабски умиляться и раболепствовать. Или вы уже опять возвратились к нашим &quot;традиционным ценностям&quot; из того прошлого, при котором вы холопами были?
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5 час.

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