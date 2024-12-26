Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?"

Александр Рожков

Ну канешна. Мы ни чего не знаем и ничего не слышим, Ждем, когда нам Михалков скажет и нас научит! Кроме Михалкова что, ни кто не говорит о том же самом? Как приучили по рабски умиляться радоваться, что наши выдающиеся из выдающихся, наконец то сказали то, о чем мы все давным давно знаем и думаем. Кто же его не слышит? Те, кто его не слышит и нас не слышат. Тут удивляться то нечему. Перестаньте уже по рабски умиляться и раболепствовать. Или вы уже опять возвратились к нашим "традиционным ценностям" из того прошлого, при котором вы холопами были?