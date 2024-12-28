Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Как сегодня выглядят победительницы всемирных конкурсов красоты прошлых лет

Как сегодня выглядят победительницы всемирных конкурсов красоты прошлых лет

Время неумолимо, но властно ли оно над настоящей красотой? Мы привыкли видеть победительниц мировых конкурсов красоты в их звездный час — с ослепительными улыбками, в элегантных платьях и с коронами на головах.

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