Как сегодня выглядят победительницы всемирных конкурсов красоты прошлых лет

Время неумолимо, но властно ли оно над настоящей красотой? Мы привыкли видеть победительниц мировых конкурсов красоты в их звездный час — с ослепительными улыбками, в элегантных платьях и с коронами на головах.
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