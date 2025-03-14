Вы уверены, что достойны, жить в гражданском браке?

Разработано Freepik Пожить вместе, чтобы узнать, друг друга лучше и не торопиться к заключению официального брака многие считают это умным подходом, с целью оградить себя от разводов и деления имущества.
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