По Краснинскому шоссе на пять месяцев ограничили движение транспорта

С 20 мая на Краснинском шоссе в Смоленске на пять месяцев вводятся ограничения движения. Как говорится в постановлении городской администрации, это связано с ремонтом, который охватит всю протяженность улицы.
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