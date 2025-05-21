Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "Уроженец Душанбе занял пост заместителя главы Смоленска по строительству и архитектуре", и где ,ублюдок под кликухой...Уроженец Душанбе ...
  • Grigorij Smoljakov
    Ладно хоть живаСледственный коми...
  • Егор Горшков
    Память о наших героях священна, хорошо, что это понимают многие люди, не только государство должно её хранить.В Смоленске Вечны...

По Краснинскому шоссе на пять месяцев ограничили движение транспорта

По Краснинскому шоссе на пять месяцев ограничили движение транспорта

С 20 мая на Краснинском шоссе в Смоленске на пять месяцев вводятся ограничения движения. Как говорится в постановлении городской администрации, это связано с ремонтом, который охватит всю протяженность улицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх