Эмери победил Стивена Магуайра и прошел в третий этап Championship League 2026

Дилан Эмери и Ноппон Саенгхам вышли в третий этап турнира Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Дилан Эмери (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 2-й этап, группы E, F Трансляции, расписание - 2-й этап, группы C, D Трансляции, расписание - 2-й этап, группы А, В Дилан Эмери неожиданно превзошел ожидания в группе C на турнире Championship League 2026.