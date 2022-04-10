Происшествия

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В Тверской области автоинспекторы совместно с отрядом ЮИД провели акцию «Письмо водителю»

В Твери сотрудники Госавтоинспекции и участники отряда юных инспекторов дорожного движения городской средней общеобразовательной школы № 53 провели совместную акцию «Письмо водителю».

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