"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Похоже пора визовый режим вводить раз правоохранители не могут предотвратить поток мигрантов-нелегалов из бывших некогда советских республик. Ведь реально следует с этим что-то делать... почему российские граждане должны с "пониманием" воспринимать ничем не прикрытую наглость/неадекватность мигрантов-"специалистов"?