Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД

"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД

Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города: перекрывают федеральную трассу, стреляют на улицах, избивают русских из ненависти, обживаются в чужих квартирах.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже пора визовый режим вводить раз правоохранители не могут предотвратить поток мигрантов-нелегалов из бывших некогда советских республик. Ведь реально следует с этим что-то делать... почему российские граждане должны с &quot;пониманием&quot; воспринимать ничем не прикрытую наглость/неадекватность мигрантов-&quot;специалистов&quot;?
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ВС
Чебуреки скоро устроят нам сладкую жизнь - 11 марта начинается их священный месяц Рамадан.
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