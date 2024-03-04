Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города: перекрывают федеральную трассу, стреляют на улицах, избивают русских из ненависти, обживаются в чужих квартирах.
"Русские, женитесь в подвале с бутылкой водки": Выходки мигрантов, не вошедшие в сводки МВД
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже пора визовый режим вводить раз правоохранители не могут предотвратить поток мигрантов-нелегалов из бывших некогда советских республик. Ведь реально следует с этим что-то делать... почему российские граждане должны с "пониманием" воспринимать ничем не прикрытую наглость/неадекватность мигрантов-"специалистов"?
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3 час.
ВС
Чебуреки скоро устроят нам сладкую жизнь - 11 марта начинается их священный месяц Рамадан.
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2 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить , по барабану виноват не виват бог определит кого куда
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59 мин.
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