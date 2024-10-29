В Москве назвали лауреатов премии «За верность науке»

В Москве в концертном зале «Зарядье» состоялось вручение X Всероссийской премии «За верность науке». Эту награду присуждают российским СМИ и авторам медиапроектов за достижения в сфере популяризации науки и труда ученых.
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