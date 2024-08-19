Россия выдвинула претензии к ФРГ по расследованию «Северных потоков»

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Россия официально предъявила Германии претензии по поводу расследования подрыва «Северных потоков» и добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в борьбе с терроризмом.
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