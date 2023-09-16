Помощник президента Азербайджана: Руководство Армении ответственно в «пробуксовке» урегулирования кризиса вокруг Карабаха

Одной из неспокойных точек на постсоветском пространстве да и в мире в целом продолжает оставаться Нагорный Карабах, из-за которого отношения между Арменией и Азербайджаном периодически обостряются.
Популярные статьи
- В зоне СВО ликвидирован очередной американский наемник, причастный к расправам над пленными военнослужащими ВС РФ
- Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве
- В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима
Свежие комментарии