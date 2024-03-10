Масленица 2024: когда печь блины на масленичной неделе и как правильно ее провести Ирэн ОрлонскаяПрактически на старте марта 2024 года, с 11-го по 17-е число, все восточные славяне традиционно начнут праздновать самый колоритный и затяжной народно-церковный мега ароматный старинный праздник Масленицу.