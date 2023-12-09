Нето: Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время отпуска

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето в социальных сетях, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться с ними о переходе футболиста.
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