Нето: Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время отпуска

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Жулио Мигель Нето в социальных сетях, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться с ними о переходе футболиста.