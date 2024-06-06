В Хабаровске задержаны два человека, скрывающиеся от правосудия

В Хабаровске задержаны два человека, которые пытались уклониться от правосудия. Один из них - 38-летний повар, который ранее был пойман за кражей продуктов стоимостью более трех тысяч рублей из одного из магазинов города.
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