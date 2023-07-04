Зачем нам такая «элита». Почему до сих пор не оглашён список сбежавших госслужащих

T

Teodor

Когда же в моей Стране исчезнут двойные стандарты и исполнение Закона возымеет силу не только для "стрелочников"? Вот красиво выступил спикер Палаты, ну что? Что дальше? Я уже не говорю о без наказанном и повальном не исполнении Указов, Постановлений. Ну и что? Складывается такое впечатление, что верховодят узаконенные ОПГ.