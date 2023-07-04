РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Народ должен знать своих «героев», которые нас просто бросили в сложный момент.
Зачем нам такая «элита». Почему до сих пор не оглашён список сбежавших госслужащих
Комментарии
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Александр Павлов
Радоваться надо и ни в коем случае не пускать обратно.
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15 час.
Александр Павлов
Пока еще не было команды как во Франции.
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15 час.
T
Teodor
Когда же в моей Стране исчезнут двойные стандарты и исполнение Закона возымеет силу не только для "стрелочников"? Вот красиво выступил спикер Палаты, ну что? Что дальше? Я уже не говорю о без наказанном и повальном не исполнении Указов, Постановлений. Ну и что? Складывается такое впечатление, что верховодят узаконенные ОПГ.
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14 час.
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