Медвежий угол

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  • Валера Юшков
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Зачем нам такая «элита». Почему до сих пор не оглашён список сбежавших госслужащих

Зачем нам такая «элита». Почему до сих пор не оглашён список сбежавших госслужащих

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Народ должен знать своих «героев», которые нас просто бросили в сложный момент.

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Комментарии
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Александр Павлов
Радоваться надо и ни в коем случае не пускать обратно.
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15 час.
Александр Павлов
Пока еще не было команды как во Франции.
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15 час.
T
Teodor
Когда же в моей Стране исчезнут двойные стандарты и исполнение Закона возымеет силу не только для &quot;стрелочников&quot;? Вот красиво выступил спикер Палаты, ну что? Что дальше? Я уже не говорю о без наказанном и повальном не исполнении Указов, Постановлений. Ну и что? Складывается такое впечатление, что верховодят узаконенные ОПГ.
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14 час.

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