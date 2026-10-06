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Мы соседи по планете

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Самые экстремальные поселения на планете

Самые экстремальные поселения на планете

С давних времен люди предпочитали селиться в местах, расположенных вблизи естественных водоемов. Для строительства городов в основном выбирались широкие низины, а также берега рек и озер.

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