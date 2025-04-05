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Царьград

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Арест бывшего инженера "Гортранса": взятка размером 750 тыс. рублей

Арест бывшего инженера "Гортранса": взятка размером 750 тыс. рублей

Ленинский суд Екатеринбурга заключил под стражу экс-инженера "Гортранса" Андрея Эльзессера. Его обвиняют в получении взятки в размере 750 тысяч рублей за содействие в оформлении документов.

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