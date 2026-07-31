Ад на южном берегу: как 49 000 мигрантов за сутки сломали испанскую Сеуту

Вы когда-нибудь видели, как рушится граница? Не в новостях, а по-настоящему — когда толпа просто сносит ворота, а полиция отступает, потому что не может сдержать натиск? В испанском анклаве Сеута это случилось 30 июля 2026 года.
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