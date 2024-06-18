Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных установок Caesar. Детали контракта не разглашаются.
Армения закупает у Франции самоходки Caesar: Контракт подписан
Комментарии
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Eduard
А потом Армению купив,будит даром передавать Украине? Такой бизнес в мире"Передай другому".
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17 час.
Eduard
Видали отношенич:"Холопы армяне у хозяевпокупают оружие.Нет,не Франция помойный Армянский коньяк покупает,а армяне деньги тратят,".Глупее не придумать.Пашиняна подкупили?
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17 час.
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