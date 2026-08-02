ВС России с помощью БПЛА сорвали снабжение передовых позиций ВСУ

В Минобороны России рассказали, что операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали снабжение передовых позиций ВСУ в Запорожской области — украинские оккупанты использовали в логистике наземные робототехнические комплексы (НРТК).
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