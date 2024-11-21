Ожидание против реальности: 15 уморительных онлайн-покупок

Мы собрали в единую подборку смешные примеры онлайн-покупок из серии «ожидание VS реальность». От одежды, которая совсем не похожа на фото с сайта, до товаров, которые намного больше или меньше, чем ожидалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии