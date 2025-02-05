Скрипач и дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств в рамках второго сезона проекта "Урок со звездой", сообщается на сайте mos.